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РИА Новости

СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии

06:57 08.10.2019
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© РИА Новости / Ксения НакаПогода в Токио
Погода в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Погода в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Более 70 тысяч человек были госпитализированы в Японии с симптомами теплового удара из-за жары, 126 из них погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на главное пожарное управление страны, в сферу компетенции которого в Японии входят функции службы спасения и скорой помощи.
Всего от жары пострадали и были госпитализированы 71 тысяча 452 человека в период с первой недели мая по первую неделю октября. Это второй по величине показатель после исторического рекорда прошлого года, когда в больницы были направлены 95 тысяч человек.
Причиной этого стало не только традиционно жаркое лето, особенно август, но и то, что в этом году жаркая погода почти на всей территории страны держалась до конца сентября.
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