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РИА Новости

В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей

06:56 08.10.2019 (обновлено: 07:01 08.10.2019)
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© Fotolia / ratmanerТелефон
Телефон
© Fotolia / ratmaner
Телефон. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Пенсионер в Хангаласском районе Якутии перевел телефонным мошенникам миллион рублей своих накоплений, хранившихся на счету в банке, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В понедельник в отдел МВД России по Хангаласскому району с заявлением о мошенничестве со стороны неизвестных ему лиц обратился 70-летний ветеран труда.
Пострадавший сообщил полицейским, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что на счете пенсионера начались "движения", мошенники уже "увели" 180 тысяч рублей.

"Так как ветеран в это время находился в квартире только со своей женой-ровесницей, мошеннику удалось обмануть пожилых людей. Старики испугались, что их семейным накоплениям грозит беда, в растерянности они не догадались посоветоваться с кем-то еще из близких людей и, поддавшись панике, стали следовать инструкциям злоумышленника. Лже-сотрудник банка попросил пенсионера о переводе одного миллиона рублей на два разных счета по 500 тысяч рублей на каждый", - говорится в сообщении.

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Пенсионер растерялся и сообщил, что для этого ему необходимо поехать в филиал банка, поскольку онлайн-операции он проводить не умеет. Мошенник даже вызвал для него такси, заверив, что расходы на проезд банк ему вернет. Так пенсионер добрался до банка, где телефонные мошенники продиктовали ему реквизиты счетов, на которые нужно сделать переводы.

"Мошенник, увидев, что пожилой человек попался на удочку, попросил сообщить ему номер договора, заключенного им с другим коммерческим банком. Как оказалось, мошенники каким-то образом узнали, что пенсионер хранил там другие свои сбережения с 90-х годов. Об этом вкладе кроме жены потерпевшего никто не знал. Тут ветеран засомневался и стал задавать вопросы. На что мошенник стал шантажировать тем, что, если он не назовет номер договора, "банк" не вернет ему миллион рублей. Только тогда пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время полицией начата проверка. Устанавливаются лица, на счета которых были переведены накопления пенсионера.
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