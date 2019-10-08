В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей

"Мошенник, увидев, что пожилой человек попался на удочку, попросил сообщить ему номер договора, заключенного им с другим коммерческим банком. Как оказалось, мошенники каким-то образом узнали, что пенсионер хранил там другие свои сбережения с 90-х годов. Об этом вкладе кроме жены потерпевшего никто не знал. Тут ветеран засомневался и стал задавать вопросы. На что мошенник стал шантажировать тем, что, если он не назовет номер договора, "банк" не вернет ему миллион рублей. Только тогда пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию", - рассказали в пресс-службе.