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РИА Новости

Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян

06:47 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкВид на Телецкое озеро
Вид на Телецкое озеро
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в фотобанк
Вид на Телецкое озеро. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водитель катера, врезавшегося в баржу на озере в Республике Алтай в июле, в момент происшествия был пьян, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
В июле пассажирский катер врезался в баржу на Телецком озере в Горном Алтае, три человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
По данным следствия, водитель "в состоянии алкогольного опьянения и в неблагоприятных метеоусловиях (при тумане) осуществлял перевозку граждан на катере". СК отмечает, что он нарушил правила безопасности и эксплуатации транспортного средства, из-за чего произошло столкновение с баржей-площадкой, причаленной к берегу озера.
"В результате столкновения пассажирам катера причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Добавляется, что расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
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