Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты

Военный политолог: европейцы будут пушечным мясом при размещении ракет США Россия предостерегла Европу от размещения американских ракет на своей территории. О чем именно Москва хочет предупредить европейцев, в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Олег Глазунов.