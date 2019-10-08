Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пилоты пассажирского самолета мексиканских авиалиний сняли на видео предположительный пуск американской баллистической ракеты D5 Trident II, видеозапись опубликована в YouTube.
Инцидент произошел в начале сентября, самолет, как сообщает портал The Drive, выполнял ночной рейс между Гвадалахарой и Тихуаном.
На кадрах видно, как ракета стартует над побережьем Тихого океана в западном направлении. Также на видео запечатлен процесс разделения ступеней ракеты.
10 сентября, 19:47Сказано в эфиреВоенный политолог: европейцы будут пушечным мясом при размещении ракет СШАРоссия предостерегла Европу от размещения американских ракет на своей территории. О чем именно Москва хочет предупредить европейцев, в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Олег Глазунов.
Шестого сентября четыре баллистические ракеты Trident II были запущены с подводной лодки у побережья Южной Калифорнии.
В общей сложности Соединенные Штаты провели уже 176 запусков этих ракет с момента их постановки на вооружение в 1989 году.