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РИА Новости

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса

06:17 08.10.2019 (обновлено: 07:29 08.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, об этом сообщает немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры (по "формуле". – прим. ред.) был вовлечен один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко. – прим. ред.)", - сказал Штайнмайер.
Богдан Яременко
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При этом президент ФРГ опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России.
"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - пояснил политик.

"Формула Штайнмайера"

Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
После подписания документа по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители в воскресенье вышли на митинги в Киеве и других городах страны.
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"Формула Штайнмайера"ЛНРДНРФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уверен, это только начало той массы удивлений, которые он испытает далее наблюдая за реакциями украинцев.
8 октября, 06:38
Владимир П.
1200000
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