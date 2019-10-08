Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса

Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, об этом сообщает немецкий портал Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, об этом сообщает немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten

"Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры (по "формуле". – прим. ред.) был вовлечен один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко. – прим. ред.)", - сказал Штайнмайер.

При этом президент ФРГ опроверг утверждения о том, что "формула" создавалась под влиянием России.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - пояснил политик.

"Формула Штайнмайера"

Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.