Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем

В понедельник утром патрульное судно управления рыбного хозяйства Японии в исключительной экономической зоне в районе полуострова Ното префектуры Исикава обнаружило крупное рыболовное судно Северной Кореи. На призыв покинуть ИЭЗ Японии северокорейское судно неожиданно приблизилось и совершило столкновение. В результате все 60 членов экипажа оказались за бортом, а само северокорейское судно затонуло. Все члены экипажа были спасены и переданы на подоспевшее еще одно северокорейское судно.