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РИА Новости

Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем

06:15 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЯпонское море
Японское море
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Японское море. Архивное фото
ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. МИД Японии по дипломатическим каналам заявил протест Северной Корее в связи со столкновением корейского рыболовного судна с патрульным кораблем управления рыбного хозяйства Японии в исключительной экономической зоне Японии, сообщил телеканал NHK.
Протест был передан северокорейской стороне через посольство Японии в Пекине.
В понедельник утром патрульное судно управления рыбного хозяйства Японии в исключительной экономической зоне в районе полуострова Ното префектуры Исикава обнаружило крупное рыболовное судно Северной Кореи. На призыв покинуть ИЭЗ Японии северокорейское судно неожиданно приблизилось и совершило столкновение. В результате все 60 членов экипажа оказались за бортом, а само северокорейское судно затонуло. Все члены экипажа были спасены и переданы на подоспевшее еще одно северокорейское судно.
Оппозиция Японии намерена поднять в парламенте вопрос о правомочности такой передачи северокорейских рыбаков, которые занимались браконьерским ловом в исключительной экономической зоне.
Японское море
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