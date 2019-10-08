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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам

05:15 08.10.2019 (обновлено: 06:42 08.10.2019)
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкИдлиб
Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Саперы сирийской армии уничтожили в южной части провинции Идлиб пещеру, которую боевики использовали как убежище, хранилище боеприпасов и оружия, в том числе из стран НАТО, и мастерские по изготовлению ударных беспилотников.
"В этом районе мы нашли очень много пещер, которые использовали боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно. Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием", - сказал журналистам командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хасан.
По его словам, там также были мастерские для изготовления ударных беспилотников и "довольно много" оружия производства США и других стран НАТО. "Все это оружие мы отправили на главный военный склад Сирийской Арабской армии", - сказал сапер.
Такие пещеры, часто - с разветвленной системой ходов и большим количеством помещений с вентиляцией, канализацией и автономным электроснабжением, в известняковых скалах Идлиба за время войны пробивали десятками. В них террористы планировали операции и укрывались от артиллерийского огня и ударов с воздуха, здесь же держали пленников. Перед тем как уйти от наступающих правительственных сил, боевики заминировали свои убежища. Поэтому забирать трофеи военным приходится с максимальной предосторожностью. После того, как работа окончена, подземную крепость подрывают.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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