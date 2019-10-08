Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам

"В этом районе мы нашли очень много пещер, которые использовали боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно. Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием", - сказал журналистам командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хасан.