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РИА Новости

Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

05:14 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Бочкарева. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева на фоне сообщений об исчезновении вышла на связь с РБК и рассказала о своем самочувствии.
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице. Друг Бочкаревой Андрей Ковалев объяснил это тем, что она не хочет с кем-либо общаться. По его словам, актриса по-прежнему проживает в своей квартире, однако из дома не выходит.
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Отвечая на вопросы о своем здоровье, Бочкарева отметила, что "чувствует себя хорошо". При этом актриса отказалась раскрывать свои дальнейшие планы, ответив на соответствующие вопросы фразой "вы скоро все узнаете".
Информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками, появилась в конце сентября.
После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
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