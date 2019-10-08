Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева на фоне сообщений об исчезновении вышла на связь с Актриса Наталья Бочкарева на фоне сообщений об исчезновении вышла на связь с РБК и рассказала о своем самочувствии.

Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице. Друг Бочкаревой Андрей Ковалев объяснил это тем, что она не хочет с кем-либо общаться. По его словам, актриса по-прежнему проживает в своей квартире, однако из дома не выходит.

Отвечая на вопросы о своем здоровье, Бочкарева отметила, что "чувствует себя хорошо". При этом актриса отказалась раскрывать свои дальнейшие планы, ответив на соответствующие вопросы фразой "вы скоро все узнаете".

Информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками, появилась в конце сентября.

После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.