Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Администрация Южно-Курильского района планирует для первой группы туристов из Японии традиционную программу пребывания, в том числе запланирован показ храмов и белых скал, сообщил РИА Новости мэр муниципального образования Вячеслав Власенко.

"В частности, гости посетят на Кунашире православные храмы и местные музеи, а на Итурупе побывают на горячих источниках и знаменитых белых скалах", - отметил мэр.

Сотрудник генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу рассказал РИА Новости, что первая группа туристов из Японии в течение пяти дней посетит курильские острова Кунашир и Итуруп.

"В состав делегации вошли японские туристы и группа правительственных чиновников. Поездка пройдет с 11 по 16 октября. Группу из 50 человек доставит на Курилы теплоход "Этопирика". Судно выйдет из порта Немуро на Хоккайдо в пятницу и направится в порт Южно-Курильска", - рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника консульства, туристы в течение трех дней осмотрят достопримечательности Кунашира, а затем два дня посвятят Итурупу.

"Делегация вернется в Японию на теплоходе 16 октября", - заключил дипломат.

В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.