В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Таиланде мужчина, представлявшийся богачом, устроил роскошную свадьбу, не заплатил за нее и исчез, оставив невесту с большим долгом, сообщает В Таиланде мужчина, представлявшийся богачом, устроил роскошную свадьбу, не заплатил за нее и исчез, оставив невесту с большим долгом, сообщает Bangkok Post

По данным издания, 30-летняя жительница Таиланда по имени Да познакомилась с 50-летним мужчиной, называвшим себя Натом, в марте этого года. Он представился генеральным директором крупной компании в Гонконге и заявил, что сказочно богат. Буквально через несколько дней после знакомства Нат внезапно сделал Да предложение.

В апреле пара официально зарегистрировала брак и разослала родным и друзьям приглашения на свадебную церемонию в роскошном отеле в тайской провинции Бурирам.

Само торжество состоялось в мае. Во время празднования жених сообщил гостям, что вынужден срочно отправиться в Гонконг, и пропал, забрав чек, выписанный невесте в качестве приданого.

Свадьба, по утверждению матери невесты, стоила более трех миллионов батов (6,4 миллиона рублей). При этом организатор торжества заявил, что на самом деле оно обошлось в 300 тысяч батов (640 тысяч рублей).