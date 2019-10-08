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РИА Новости

В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом

04:46 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОбручальные кольца
Обручальные кольца
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Обручальные кольца. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Таиланде мужчина, представлявшийся богачом, устроил роскошную свадьбу, не заплатил за нее и исчез, оставив невесту с большим долгом, сообщает Bangkok Post.
По данным издания, 30-летняя жительница Таиланда по имени Да познакомилась с 50-летним мужчиной, называвшим себя Натом, в марте этого года. Он представился генеральным директором крупной компании в Гонконге и заявил, что сказочно богат. Буквально через несколько дней после знакомства Нат внезапно сделал Да предложение.
В апреле пара официально зарегистрировала брак и разослала родным и друзьям приглашения на свадебную церемонию в роскошном отеле в тайской провинции Бурирам.
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Само торжество состоялось в мае. Во время празднования жених сообщил гостям, что вынужден срочно отправиться в Гонконг, и пропал, забрав чек, выписанный невесте в качестве приданого.
Свадьба, по утверждению матери невесты, стоила более трех миллионов батов (6,4 миллиона рублей). При этом организатор торжества заявил, что на самом деле оно обошлось в 300 тысяч батов (640 тысяч рублей).
В отеле, где проходила свадьба, предложили обманутой невесте выплатить долг в рассрочку, а организатор мероприятия подал на нее в суд. Девушка обратилась за юридической помощью и подала на развод.
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