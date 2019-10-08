Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, опубликованное в Twitter Happy Cats Club, на котором кот цепляется за люстру и на протяжении половины минуты висит в таком положении, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.

В комментариях к видео интернет-пользователи сравнили кота за тягу к свету с мотыльком.

We have two sane cats. Pushed our luck getting a third. pic.twitter.com/GqtLogOByi — Happy Cats Club (@HappyCatsClub) October 5, 2019

"Когда ты мотылек, который переродился в кота", - заметил @GarethBJenkins