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РИА Новости

Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети

04:40 08.10.2019 (обновлено: 04:45 08.10.2019)
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© Twitter Happy Cats ClubКот –"мотылек" покорил пользователей Сети
Кот –мотылек покорил пользователей Сети
© Twitter Happy Cats Club
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, опубликованное в Twitter Happy Cats Club, на котором кот цепляется за люстру и на протяжении половины минуты висит в таком положении, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.
В комментариях к видео интернет-пользователи сравнили кота за тягу к свету с мотыльком.
"Это не кот. Это мотылек", - написала @akaparsley.
"Как будто говорит: это круто", - отметил @shadowcatdubai.
"Когда ты мотылек, который переродился в кота", - заметил @GarethBJenkins.
"Этот кот - душа вечеринки!" - добавил @SandersNaeem.
К настоящему времени видео с питомцем набрало более 2,5 миллиона просмотров и 183 тысячи лайков, его прокомментировали почти полторы тысячи человек.
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