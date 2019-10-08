Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, опубликованное в Twitter Happy Cats Club, на котором кот цепляется за люстру и на протяжении половины минуты висит в таком положении, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.
В комментариях к видео интернет-пользователи сравнили кота за тягу к свету с мотыльком.
We have two sane cats. Pushed our luck getting a third. pic.twitter.com/GqtLogOByi— Happy Cats Club (@HappyCatsClub) October 5, 2019
"Это не кот. Это мотылек", - написала @akaparsley.
"Как будто говорит: это круто", - отметил @shadowcatdubai.
"Когда ты мотылек, который переродился в кота", - заметил @GarethBJenkins.
"Этот кот - душа вечеринки!" - добавил @SandersNaeem.
К настоящему времени видео с питомцем набрало более 2,5 миллиона просмотров и 183 тысячи лайков, его прокомментировали почти полторы тысячи человек.
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