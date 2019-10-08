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РИА Новости

В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС

04:21 08.10.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСвинья
Свинья
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Свинья. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Десять очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в Еврейской автономной области, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
В сентябре правительство ЕАО сообщало, что вирус АЧС обнаружили у животных на одном подворье в селе Дежнево, был установлен карантин в радиусе пяти километров. В конце месяца поставки свиней и свиноводческой продукции из этого региона в связи со вспышкой АЧС ограничила Белоруссия.
"На 7 октября текущего года в ЕАО официально зарегистрировано десять очагов АЧС, все они расположены в одном, Ленинском районе ЕАО ... Большинство случаев заболевания зафиксировано в личных подсобных хозяйствах. Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых павшими обнаружили местные охотники", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточняют, что в селах Дежнево и Амурзет уже снят карантин, однако все поголовье свиней уничтожено, а новых животных жители смогут завести только через год.
"В других населенных пунктах мероприятия по ликвидации очагов АЧС продолжаются. Всего в зоне заражения в ЕАО насчитывается более 600 свиней, чуть более 400 уже отчуждено", - добавляют в Россельхознадзоре.
Подчеркивается, что в соседнем Хабаровском крае случаи АЧС не зарегистрированы. Однако для профилактики специалисты советуют местным фермерам сократить число животных в своих хозяйствах.
Ранее специалисты сообщали о вспышках АЧС в Приморье.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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