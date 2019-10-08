Мадуро рассказал о планах после окончания учений на границе с Колумбией

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией и после окончания учений для нивелирования угроз, исходящих от этой страны, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Военные учения на границе с Колумбией начались 10 сентября и длились до 28 сентября.
"Из Колумбии идёт трафик наркотиков, топлива, похищение людей... Все эти угрозы привели меня (тогда) к решению активизировать военные учения", - пояснил Мадуро, чье выступление перед военными транслировалось в Twitter.
По его словам, власти Колумбии хотят войны против Венесуэлы и он не может этого позволить.
"Мы хотим мира, и к этому мы готовимся... Меня радует, что после этих трёх недель учений сегодня мы находимся в наилучшей за последние 200 лет готовности защищать территорию, суверенитет и мир в Венесуэле... Я сказал министру обороны, когда мы говорили с ним, что надо установить мир, постоянные учения... Поэтому я решил продлить действие оранжевой тревоги и развертывание вооруженных сил Венесуэлы. Ни одна вооруженная группа не может пройти на территорию Венесуэлы. Венесуэла свободна от насилия Колумбии", - отметил президент.