Мадуро рассказал о планах после окончания учений на границе с Колумбией

"Мы хотим мира, и к этому мы готовимся... Меня радует, что после этих трёх недель учений сегодня мы находимся в наилучшей за последние 200 лет готовности защищать территорию, суверенитет и мир в Венесуэле... Я сказал министру обороны, когда мы говорили с ним, что надо установить мир, постоянные учения... Поэтому я решил продлить действие оранжевой тревоги и развертывание вооруженных сил Венесуэлы. Ни одна вооруженная группа не может пройти на территорию Венесуэлы. Венесуэла свободна от насилия Колумбии", - отметил президент.