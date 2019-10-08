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РИА Новости

В Эквадоре частично остановили добычу нефти из-за протестующих

03:53 08.10.2019
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
Добыча нефти. Архивное фото
МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Эквадора заявило об остановке добычи на трёх месторождениях государственной Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми.
"Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщает об остановке операций на трёх месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос под управлением государственной компании Petroamazonas EP в связи с блокировкой производственных мощностей лицами, не вовлеченными в производство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.
По информации минэнерго, потери от остановки добычи составляют 60 тысяч баррелей в день, руководство на каждом из месторождений ведёт переговоры с протестующими.
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Министерство запросило объединенное командование вооруженных сил усилить охрану предприятий и подчеркнуло, что принятие решений и контроль в стратегических отраслях, к которым относится нефтепереработка, является прерогативой правительства.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. 447 человек задержаны в результате беспорядков. Морено заявил, что власти не станут пересматривать пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин и согласованный с руководством МВФ, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.
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