В Эквадоре частично остановили добычу нефти из-за протестующих

МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Эквадора заявило об остановке добычи на трёх месторождениях государственной Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми.

"Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщает об остановке операций на трёх месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос под управлением государственной компании Petroamazonas EP в связи с блокировкой производственных мощностей лицами, не вовлеченными в производство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter

По информации минэнерго, потери от остановки добычи составляют 60 тысяч баррелей в день, руководство на каждом из месторождений ведёт переговоры с протестующими.

Министерство запросило объединенное командование вооруженных сил усилить охрану предприятий и подчеркнуло, что принятие решений и контроль в стратегических отраслях, к которым относится нефтепереработка, является прерогативой правительства.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.