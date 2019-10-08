Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T03:21Z
https://ria.ru/20191008/1559527786.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

В России пробуют вырабатывать электроэнергию из подводных течений

03:40 08.10.2019
1025
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская компания "Энергоинновации" разрабатывает подводные "энергофермы", производящие электроэнергию из морских и речных течений, их опытная эксплуатация начнется в 2020 году, рассказали РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Осенью 2019 года планируется испытать прототип устройства "Ныряющее крыло". Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия на моделях. Если испытания пройдут успешно, то уже в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию", - сообщили в НТИ.
"Мы уже научились преобразовывать поток течения в механическую энергию движения крыла. Следующий этап: преобразовать механическую энергию в электрическую", - рассказал РИА Новости гендиректор "Энергоинноваций" Андрей Терентьев. По его словам, место для опытной эксплуатации еще не определено – это могут быть как российские реки, так и Черное море.
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
3 октября, 16:26РИА Новости
Россия готова поставлять электроэнергию с Крыма на Украину
По его словам, аналогичных установок в России и мире нет, созданные за рубежом опытные образцы способны работать лишь при скоростях течения в 1 метр в секунду и выше. Как пояснил Терентьев, основная масса течений Мирового океана имеет скорость в 0,5-0,6 метра в секунду и ниже, а его компании уже удалось добиться работы "крыла" при низких скоростях – 0,3 метра в секунду, и этот показатель планируется уменьшать.
"Ныряющее крыло" имеет аэродинамический профиль, пригодно для использования и в местах с малыми глубинами, что не мешает судоходству. Во время работы крыло осуществляет возвратно-поступательные движения, внешне это похоже на ныряние и выныривание, откуда и получило свое название. Оно движется со скоростью в разы превышающую скорость течения, что позволяет преобразовывать энергию очень малых скоростей.
Терентьев считает, что "энергофермы" будут востребованы как в России, так и за рубежом, в том числе, в отдаленных и северных регионах, где низкая доступность электроэнергии и высокие цены на топливо.
Трансформаторы подстанции
4 октября, 23:30РИА Новости
Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне
2101001
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Центр тестирования трудовых мигрантов
Эксперт: в России зарегистрируют рекордное число мигрантов в 2019 году
РИА
Новости
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Лента
новостей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Эксперты увидели в документах Минфина сигнал о повышении налогов в России
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Самолет наблюдения США OC-135B
Эксперт оценила планы США выйти из Договора по открытому небу
Банкноты номиналом 1000 рублей
Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В России оценили план США по "сдерживанию" в Черном море
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния