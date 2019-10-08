В России пробуют вырабатывать электроэнергию из подводных течений

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская компания "Энергоинновации" разрабатывает подводные "энергофермы", производящие электроэнергию из морских и речных течений, их опытная эксплуатация начнется в 2020 году, рассказали РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Осенью 2019 года планируется испытать прототип устройства "Ныряющее крыло". Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия на моделях. Если испытания пройдут успешно, то уже в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию", - сообщили в НТИ.

"Мы уже научились преобразовывать поток течения в механическую энергию движения крыла. Следующий этап: преобразовать механическую энергию в электрическую", - рассказал РИА Новости гендиректор "Энергоинноваций" Андрей Терентьев. По его словам, место для опытной эксплуатации еще не определено – это могут быть как российские реки, так и Черное море.

По его словам, аналогичных установок в России и мире нет, созданные за рубежом опытные образцы способны работать лишь при скоростях течения в 1 метр в секунду и выше. Как пояснил Терентьев, основная масса течений Мирового океана имеет скорость в 0,5-0,6 метра в секунду и ниже, а его компании уже удалось добиться работы "крыла" при низких скоростях – 0,3 метра в секунду, и этот показатель планируется уменьшать.

"Ныряющее крыло" имеет аэродинамический профиль, пригодно для использования и в местах с малыми глубинами, что не мешает судоходству. Во время работы крыло осуществляет возвратно-поступательные движения, внешне это похоже на ныряние и выныривание, откуда и получило свое название. Оно движется со скоростью в разы превышающую скорость течения, что позволяет преобразовывать энергию очень малых скоростей.