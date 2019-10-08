В МЧС дали советы, как уберечь дачу от пожара зимой

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Готовя дачный дом к зиме, надо полностью обесточить строение, так как пожар может возникнуть из-за скачка электроэнергии в сети, из дома также желательно убрать все газовые баллоны, советуют в МЧС.
С наступлением холодов большинство дачников оставляет свои участки без присмотра, заранее позаботившись лишь о защите домов от воров. При этом многие забывают об элементарных правилах пожарной безопасности своих строений.
Спасатели советуют первым делом обесточить дом и всю остающуюся в нем электронику, так как причиной пожара может стать банальный перепад электроэнергии в сети. Также нужно выключить счетчик, выкрутить предохранители и проследить, чтобы рядом в периметре хотя бы полуметра не было легковоспламеняющихся предметов.
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В конце сезона, по возможности, надо постараться вывезти с дачи все газовые баллоны. При пожаре они могут взорваться и тем самым увеличить ущерб. Если это сделать по какой-то причине трудно, необходимо плотно закрыть вентили и разместить баллоны на той территории участка, где их наверняка не достанет огонь.
МЧС рекомендует в случае подачи газа в дом по магистральной линии обязательно отключить его на входе, а не просто перекрыть подачу к газовым приборам внутри жилища.
Следует, кроме того, тщательно прибраться на участке – удалить сухие ветки, мусор, разобрать легкие летние парники. На участке не должно оставаться ничего, что может способствовать распространению пожара. Сжигать траву и листья можно только в металлических емкостях, которые закрываются крышкой. Размещаться такие емкости должны на расчищенном от травы и валежника месте, а рядом с ними должны обязательно быть бочки с водой, резюмирует МЧС.