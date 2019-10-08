В МЧС дали советы, как уберечь дачу от пожара зимой

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Готовя дачный дом к зиме, надо полностью обесточить строение, так как пожар может возникнуть из-за скачка электроэнергии в сети, из дома также желательно убрать все газовые баллоны, советуют в МЧС.

С наступлением холодов большинство дачников оставляет свои участки без присмотра, заранее позаботившись лишь о защите домов от воров. При этом многие забывают об элементарных правилах пожарной безопасности своих строений.

Спасатели советуют первым делом обесточить дом и всю остающуюся в нем электронику, так как причиной пожара может стать банальный перепад электроэнергии в сети. Также нужно выключить счетчик, выкрутить предохранители и проследить, чтобы рядом в периметре хотя бы полуметра не было легковоспламеняющихся предметов.

В конце сезона, по возможности, надо постараться вывезти с дачи все газовые баллоны. При пожаре они могут взорваться и тем самым увеличить ущерб. Если это сделать по какой-то причине трудно, необходимо плотно закрыть вентили и разместить баллоны на той территории участка, где их наверняка не достанет огонь.

МЧС рекомендует в случае подачи газа в дом по магистральной линии обязательно отключить его на входе, а не просто перекрыть подачу к газовым приборам внутри жилища.