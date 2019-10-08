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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько журналисты в РФ в среднем работают на одно СМИ

03:11 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМикрофоны и телекамеры
Микрофоны и телекамеры
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Среднестатистический российский журналист работает на одно СМИ около двух лет, показало совместное исследование компании HeadHunter и Союза журналистов России.
Согласно данным исследования, 71% журналистов - это женщины, мужчины составляют 29%. При этом 74% женщин в профессии - младше 35 лет, у мужчин эта доля составляет 60%.
"Среднее число мест работы, на которых успел поработать среднестатистический соискатель с резюме журналиста — 4,6. При этом на одно рабочее место приходится 1,9 лет работы", - говорится в исследовании.
Исследование также показало, что 89% соискателей работы журналиста имеют высшее образование, нет высшего образования у 2%, еще 8% указывали неоконченное высшее. Топ-10 университетов, которые указывали в резюме журналисты, возглавили МГУ имени Ломоносова (9,9%), СПбГУ (4,1%) и НИУ ВШЭ (3,0%). Исследователи также отметили, что 27% журналистов указывали в резюме наличие дополнительного образования - как правило, языковых курсов или профессиональных курсов повышения квалификации.
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Наиболее популярным иностранным языком, который журналисты указывают в резюме, является английский (83%), затем следуют немецкий (14%) и французский (12%). По 1% соискателей указали, что знают польский, китайский, татарский и японский языки. При этом уровень владения английским в совершенстве указали лишь 24% журналистов, 18% оценили свой уровень как продвинутый, 38% отметили, что имеют лишь начальные знания, а 16% завили о средне-продвинутом уровне владения языком.
В исследовании также отмечается, что наибольшая доля соискателей с журналистским образованием публикует резюме в категориях маркетинга, рекламы и пиара (27%), искусства, развлечения и масс-медиа (25%) и работы для студентов (14%). Наиболее популярными специализациями по числу резюме у журналистов являются PR и маркетинговые коммуникации (26%), продвижение (11%), копирайтинг (9%), а также журналистика (30%), пресса (14%) и литературная, редакторская деятельность (13%).
Исследование основывается на анализе около 30 тысяч резюме на HeadHunter, созданных в 2018 и 2019 годах, в названии которых встречались слова "журналист", "редактор" или "райтер" (в специализации "Журналистика" в сфере "Искусство, развлечения, масс-медиа"); около 11 тысяч вакансий, также созданных в 2018 и 2019 годах, со словами "журналист", "редактор" или "райтер" в названии; около 200 тысяч резюме, где было указано журналистское образование; около 900 вакансий с требованием журналистского образования.
Юлия Юзик
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