Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T03:07Z
https://ria.ru/20191008/1559527672.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/139883/60/1398836095_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_48e68649d1bf53544d9d5e5e1cb7be52.jpg
РИА Новости

Эксперты увидели в документах Минфина сигнал о повышении налогов в России

03:30 08.10.2019
2257
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подготовленные Минфином документы содержат сигнал о повышении в ближайшие три года налоговой нагрузки в России как для бизнеса, так и для граждан, такие выводы содержатся в обзоре макроэкономической ситуации от Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы обзора проанализировали Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и приложения к документу, внесенные правительством в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку.
"Несмотря на то, что в "Основных направлениях…" много внимания уделяется национальным целям развития (таким, как вхождение России в пятерку ведущих стран мира, повышение производительности труда, увеличение объема инвестиций до 25% ВВП и так далее), фактически целый ряд предложений Минфина указывает на рост фискальной нагрузки на экономику", - пишут эксперты.
Налоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ
Вчера, 21:51РИА Новости
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
ИКСИ приводит данные Минфина, согласно которым налоговая нагрузка на экономику уже выросла: если в 2015 году налоговые доходы бюджета составили 28,97% ВВП, то в 2018 году – уже 32,72% ВВП.
"Следует ожидать, что по итогам 2019 года этот показатель станет еще выше (учитывая повышение НДС до 20%, а также индексацию акцизов, страховых взносов, продолжение роста нагрузки по имущественным налогам и так далее). Такая же тенденция, судя по "Основным направлениям…", будет продолжена и в 2020-2022 годах, причем в отношении и бизнеса, и населения", - уверены эксперты.
"В частности, Минфин планирует продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, осуществить перевод более широкого круга объектов имущества на налогообложение по кадастровой стоимости, а также ввести новый туристический сбор, который должен иметь более широкое применение, чем существующий сейчас курортный сбор", - говорится в обзоре.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
5 октября, 04:17РИА Новости
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
330150130
Обсудить 5
Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
РИА
Новости
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Центр тестирования трудовых мигрантов
Эксперт: в России зарегистрируют рекордное число мигрантов в 2019 году
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Лента
новостей
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Танки турецкой армии
Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
Линии электропередач
В России пробуют вырабатывать электроэнергию из подводных течений
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния