Эксперты увидели в документах Минфина сигнал о повышении налогов в России

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подготовленные Минфином документы содержат сигнал о повышении в ближайшие три года налоговой нагрузки в России как для бизнеса, так и для граждан, такие выводы содержатся в обзоре макроэкономической ситуации от Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), с которым ознакомилось РИА Новости.

Авторы обзора проанализировали Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и приложения к документу, внесенные правительством в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку.

"Несмотря на то, что в "Основных направлениях…" много внимания уделяется национальным целям развития (таким, как вхождение России в пятерку ведущих стран мира, повышение производительности труда, увеличение объема инвестиций до 25% ВВП и так далее), фактически целый ряд предложений Минфина указывает на рост фискальной нагрузки на экономику", - пишут эксперты.

ИКСИ приводит данные Минфина, согласно которым налоговая нагрузка на экономику уже выросла: если в 2015 году налоговые доходы бюджета составили 28,97% ВВП, то в 2018 году – уже 32,72% ВВП.

"Следует ожидать, что по итогам 2019 года этот показатель станет еще выше (учитывая повышение НДС до 20%, а также индексацию акцизов, страховых взносов, продолжение роста нагрузки по имущественным налогам и так далее). Такая же тенденция, судя по "Основным направлениям…", будет продолжена и в 2020-2022 годах, причем в отношении и бизнеса, и населения", - уверены эксперты.