Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте

Угроза Трампа воздействовать на турецкую экономику прозвучала после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова самостоятельно провести военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии, где Турция и США изначально договорились создать зону безопасности. Эрдоган считает, что американские власти не выполнили своего обещания.

О проведении самостоятельной спецоперации глава Турции сообщил 1 октября. Спустя пять дней у него состоялся телефонный разговор с президентом США, по итогам которого Белым дом заявил, что не станет поддерживать действия турецких властей на севере Сирии. В этом регионе располагаются силы курдов, которых американцы считают союзниками, а турки — террористами.

"Не стесняется называть своими словами"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.

"Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники", - написала Захарова в своем аккаунте в соцсети Facebook

"Россия категорически против"

Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа об уничтожении турецкой экономики, отметил, что Россия против вмешательства каких-либо государств во внутренние дела Сирии.

"Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране ... Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook

Подняли на смех

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что он обладает "великой и непревзойденной мудростью". Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз.

"Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт", — написала HelenElais

Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его "непревзойденной мудрости" архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.