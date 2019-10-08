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РИА Новости
Культура

Лондон впервые увидел спектакль московского Театра Наций

02:34 08.10.2019
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© Фото : Театр нацийЗдание Государственного Театра Наций
Здание Государственного Театра Наций
© Фото : Театр наций
Здание Государственного Театра Наций. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Мария Табак. Первые лондонские гастроли московского Театра Наций открылись в понедельник спектаклем "Рассказы Шукшина" в театре Барбикан, и британская столица разделила восторги многих других городов мира, уже видевших спектакль.
В спектакле, помимо художественного руководителя театра Евгения Миронова, играют Юлия Пересильд, Александр Новин, Павел Акимов, Юлия Свежакова, Александр Гришин, Дмитрий Журавлев и Чулпан Хаматова.
"Я шла на спектакль совершенно не настроенная на эмоции, весь спектакль старалась сдерживаться, но к концу – когда немая-Хаматова произносит эту фразу, что по деревне бежала немая и горько плакала – сдержаться не могла. Эмоции прямо вытаскивают из тебя, в результате ты то смеешься, то плачешь. Видимо, это и называется – искусство", - поделилась с РИА Новости после спектакля зрительница Ольга.
Сцена из спектакля Ревизор
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"Рассказы Шукшина" - первая работа в России известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль, который он поставил по мотивам прозы Василия Шукшина, идет с аншлагами уже 11 лет и является обладателем большого количества престижных театральных премий. Спектакль уже видели жители многих стран, в том числе США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Израиля, Польши, Чили, Китая. В Лондоне спектакль шел на русском языке с английской "бегущей строкой".
"Я впервые на этом спектакле, и меня поразила игра актеров. Хаматова, Пересильд, Миронов – я их иногда даже не сразу узнавала, настолько они все время менялись, перевоплощались. Большое спасибо организаторам за то, что привезли спектакль в Лондон и подарили нам такую радость. Когда долго не ездишь в Москву, забываешь, что такое наш театр, какой это уровень!", - отметила в свою очередь москвичка Елена, давно живущая в Лондоне.
Для создания спектакля "Рассказы Шукшина" артисты Театра Наций специально ездили на родину писателя на Алтай в его родное село Сростки, где до сих пор живут родственники и потомки людей, о которых писал Шукшин. Их фотографии служат основными декорациями спектакля.
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"Рассказы Шукшина мы читали в школе, многие сценки из спектакля знакомы. Народные песни, говор, танцы уносили меня в те годы и в ту жизнь. Несмотря на то, что действие спектакля происходит в Советском Союзе, все это по-прежнему актуально. В этих ситуациях и в этих героях узнаешь себя", - рассказала агентству зрительница Татьяна.
Артистов долго не хотели отпускать со сцены, зрители аплодировали стоя.
В рамках лондонских гастролей пройдут еще два показа "Рассказов Шукшина", после чего британскую публику ждут два представления "Иванова" в постановке Тимофея Кулябина. Главную роль в спектакле, действие которого перенесено в наши дни, исполняет Миронов, задействованы, в том числе, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Елизавета Боярская. Примечательно, что впервые эта пьеса Антона Чехова была представлена в ноябре 1887 года в историческом здании, где сейчас располагается Театр Наций. "Иванова" можно будет увидеть в Лондоне 11 и 12 октября.
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КультураТеатр нацийВеликобританияЛондонРоссия
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