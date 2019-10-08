Лондон впервые увидел спектакль московского Театра Наций

"Я впервые на этом спектакле, и меня поразила игра актеров. Хаматова, Пересильд, Миронов – я их иногда даже не сразу узнавала, настолько они все время менялись, перевоплощались. Большое спасибо организаторам за то, что привезли спектакль в Лондон и подарили нам такую радость. Когда долго не ездишь в Москву, забываешь, что такое наш театр, какой это уровень!", - отметила в свою очередь москвичка Елена, давно живущая в Лондоне.