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РИА Новости

В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

02:30 08.10.2019 (обновлено: 06:22 08.10.2019)
46906
© Instagram PrestonoliviajamesВ небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
© Instagram Prestonoliviajames
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.
Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе.
Российский лидер отпраздновал свой день рождения в понедельник. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин отметил его с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге.
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Владимир ПутинЛос-АнджелесСШАВ мире
Популярные комментарии
Все прогрессивное человечество считает Путина лидером, что бы там не мычали русофобы и всякие белоленточники.
8 октября, 02:38
Vlad Unfamiliar
141400111
ВВП "с днём рождения" 67 лет. Пусть завидуют американцы😄😁
8 октября, 02:35
Andrej Kozakov
134800010
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