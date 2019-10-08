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РИА Новости

ФБР определило "самого продуктивного" серийного убийцу в истории США

02:22 08.10.2019 (обновлено: 04:50 08.10.2019)
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© AP Photo / Nick UtАмериканский серийный убийца Сэмюэль Литтл
Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл
© AP Photo / Nick Ut
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
Сообщается, что 79-летний Сэмюэль Литтл признался в совершенных 93 убийствах в период с 1970 по 2005 годы, большинство его жертв были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, однако аналитики ведомства считают, что и его признания в остальных 43 убийствах "заслуживают доверия".
По данным издания, Сэмюэль Литтл в 2014 году был осужден за три убийства, и приговорен к пожизненному заключению. Три жертвы были женщинами, все скончались от избиений и удушения.
"Несмотря на то, что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы - закрывать все возможные дела", - заявила криминалистка ведомства Кристи Палаццоло.
Дополняется, что ФБР создало специальный веб-сайт, на котором размещены рисунки Литтла, на которых изображены его предположительные жертвы. Агенты ведомства надеются, что возможно те, кто узнает изображенных на рисунках людей, помогут расследованию.
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