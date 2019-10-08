Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T01:56Z
https://ria.ru/20191008/1559527213.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149056/52/1490565269_0:191:2964:1858_1036x0_80_0_0_57a8ca49c569dde499870726be30e459.jpg
РИА Новости

Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам

01:55 08.10.2019 (обновлено: 01:56 08.10.2019)
3191
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинцев в Польше не только работа, но и негативное отношение со стороны местного населения. К такому выводу пришло американское издание Politico, опубликовавшее статью о незавидной участи украинских гастарбайтеров.
Неприязнь к украинцам в Польше выросла, как полагает автор материала, на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с ее антииммиграционной повесткой, а также после отмены визового режима между ЕС и Украиной.
Польское правительство выдало украинцам примерно 1,8 миллиона разрешений на временную работу. Кроме того, около 200 тысяч украинцев находятся в стране и имеют разрешение на длительное проживание. По местных властей, в основном это молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет, и включение такого большого количества украинцев в польское общество происходит не совсем гладко, констатирует издание.
Автобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы
10 августа, 08:00РИА Новости
Все бегут: Польша высасывает украинские трудовые ресурсы
Доходит и до прямого насилия. В качестве примера Politico рассказывает о том, как группа разгоряченных пассажиров избила водителя Uber за то, что тот не смог включить в своей машине польскую музыку.
Только в одном из польских регионов в 2016 и 2017 годах зафиксировано 44 тысячи преступлений на почве национальной неприязни именно в отношении граждан Украины. По словам 33-летнего харьковчанина Романа, который устроился работать в польской столице водителем Uber, клиенты частенько интересуются его происхождением - однако вовсе не из любопытства, а, скорее, с враждебным оттенком.
"Половина из них, если не больше, спрашивают для того, чтобы ты еще раз вспомнил, что ты не местный, не поляк, — сказал он. — Подтекст тут такой: я не буду тебя оскорблять, но я тебе напомню, что ты отличаешься от нас".
Накануне стало известно, что в польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. В результате нападения один из украинцев впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, частичную потерю памяти, у молодого человека не работает одна сторона тела, также он не в состоянии разговаривать.
Ранее бывший депутат Верховной рады заявил, что поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг.
По оценкам Национального банка Польши, сейчас в стране работает около 1,5 миллиона украинских граждан. Близкие цифры в начале года назвала аналитическая компания Selectivv, посчитавшая, сколько владельцев смартфонов с польскими симками пользуются интерфейсом на украинском или русском языке и хотя бы раз в году пересекают польско-украинскую границу. Таких оказалось 1,27 миллиона — специалисты Selectivv уверены, что это самая точная оценка количества украинцев в Польше.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
26 июня, 22:15РИА Новости
Бросают умирать, как рабов. Украинцы остаются калеками и гибнут в Польше
Подавляющее большинство приезжих заняты на простой физической работе. Студенты работают в кафе и на автомойках, пенсионеры нанимаются нянями и сиделками. Украинцы с рабочими специальностями трудятся на стройках, заводах и фабриках, водят общественный транспорт. Гастарбайтеры без особых умений и навыков нанимаются разнорабочими, сборщиками яблок или клубники или работают таксистами.
По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек, не считая нелегальных мигрантов. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы на самой Украине. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.
833031534
Обсудить 11
UberЕвростатПольшаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
РИА
Новости
Танки турецкой армии
Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Лента
новостей
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл
ФБР определило "самого продуктивного" серийного убийцу в истории США
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Нидерланды назвали позор своей страны
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич прокомментировал слова Трампа об уничтожении турецкой экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния