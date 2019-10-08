Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинцев в Польше не только работа, но и негативное отношение со стороны местного населения. К такому выводу пришло американское издание Украинцев в Польше не только работа, но и негативное отношение со стороны местного населения. К такому выводу пришло американское издание Politico , опубликовавшее статью о незавидной участи украинских гастарбайтеров.

Неприязнь к украинцам в Польше выросла, как полагает автор материала, на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с ее антииммиграционной повесткой, а также после отмены визового режима между ЕС и Украиной.

Польское правительство выдало украинцам примерно 1,8 миллиона разрешений на временную работу. Кроме того, около 200 тысяч украинцев находятся в стране и имеют разрешение на длительное проживание. По местных властей, в основном это молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет, и включение такого большого количества украинцев в польское общество происходит не совсем гладко, констатирует издание.

Доходит и до прямого насилия. В качестве примера Politico рассказывает о том, как группа разгоряченных пассажиров избила водителя Uber за то, что тот не смог включить в своей машине польскую музыку.

Только в одном из польских регионов в 2016 и 2017 годах зафиксировано 44 тысячи преступлений на почве национальной неприязни именно в отношении граждан Украины. По словам 33-летнего харьковчанина Романа, который устроился работать в польской столице водителем Uber, клиенты частенько интересуются его происхождением - однако вовсе не из любопытства, а, скорее, с враждебным оттенком.

"Половина из них, если не больше, спрашивают для того, чтобы ты еще раз вспомнил, что ты не местный, не поляк, — сказал он. — Подтекст тут такой: я не буду тебя оскорблять, но я тебе напомню, что ты отличаешься от нас".

Накануне стало известно, что в польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. В результате нападения один из украинцев впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, частичную потерю памяти, у молодого человека не работает одна сторона тела, также он не в состоянии разговаривать.

Ранее бывший депутат Верховной рады заявил, что поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг.

По оценкам Национального банка Польши, сейчас в стране работает около 1,5 миллиона украинских граждан. Близкие цифры в начале года назвала аналитическая компания Selectivv, посчитавшая, сколько владельцев смартфонов с польскими симками пользуются интерфейсом на украинском или русском языке и хотя бы раз в году пересекают польско-украинскую границу. Таких оказалось 1,27 миллиона — специалисты Selectivv уверены, что это самая точная оценка количества украинцев в Польше.

Подавляющее большинство приезжих заняты на простой физической работе. Студенты работают в кафе и на автомойках, пенсионеры нанимаются нянями и сиделками. Украинцы с рабочими специальностями трудятся на стройках, заводах и фабриках, водят общественный транспорт. Гастарбайтеры без особых умений и навыков нанимаются разнорабочими, сборщиками яблок или клубники или работают таксистами.