Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинцев в Польше не только работа, но и негативное отношение со стороны местного населения. К такому выводу пришло американское издание Politico, опубликовавшее статью о незавидной участи украинских гастарбайтеров.
Неприязнь к украинцам в Польше выросла, как полагает автор материала, на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с ее антииммиграционной повесткой, а также после отмены визового режима между ЕС и Украиной.
Польское правительство выдало украинцам примерно 1,8 миллиона разрешений на временную работу. Кроме того, около 200 тысяч украинцев находятся в стране и имеют разрешение на длительное проживание. По местных властей, в основном это молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет, и включение такого большого количества украинцев в польское общество происходит не совсем гладко, констатирует издание.
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Доходит и до прямого насилия. В качестве примера Politico рассказывает о том, как группа разгоряченных пассажиров избила водителя Uber за то, что тот не смог включить в своей машине польскую музыку.
Только в одном из польских регионов в 2016 и 2017 годах зафиксировано 44 тысячи преступлений на почве национальной неприязни именно в отношении граждан Украины. По словам 33-летнего харьковчанина Романа, который устроился работать в польской столице водителем Uber, клиенты частенько интересуются его происхождением - однако вовсе не из любопытства, а, скорее, с враждебным оттенком.
"Половина из них, если не больше, спрашивают для того, чтобы ты еще раз вспомнил, что ты не местный, не поляк, — сказал он. — Подтекст тут такой: я не буду тебя оскорблять, но я тебе напомню, что ты отличаешься от нас".
Накануне стало известно, что в польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. В результате нападения один из украинцев впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, частичную потерю памяти, у молодого человека не работает одна сторона тела, также он не в состоянии разговаривать.
Ранее бывший депутат Верховной рады заявил, что поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг.
По оценкам Национального банка Польши, сейчас в стране работает около 1,5 миллиона украинских граждан. Близкие цифры в начале года назвала аналитическая компания Selectivv, посчитавшая, сколько владельцев смартфонов с польскими симками пользуются интерфейсом на украинском или русском языке и хотя бы раз в году пересекают польско-украинскую границу. Таких оказалось 1,27 миллиона — специалисты Selectivv уверены, что это самая точная оценка количества украинцев в Польше.
Подавляющее большинство приезжих заняты на простой физической работе. Студенты работают в кафе и на автомойках, пенсионеры нанимаются нянями и сиделками. Украинцы с рабочими специальностями трудятся на стройках, заводах и фабриках, водят общественный транспорт. Гастарбайтеры без особых умений и навыков нанимаются разнорабочими, сборщиками яблок или клубники или работают таксистами.
По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек, не считая нелегальных мигрантов. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы на самой Украине. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.