Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T01:30Z
https://ria.ru/20191008/1559527119.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/07/1559170724_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_af8edbec521d35811e898863bd94ba2f.jpg
РИА Новости

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

01:30 08.10.2019
11062
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
На рисунке президент США, обращаясь к Зеленскому, цитирует главного героя фильма "Крестный отец", намекая на то, что украинскому президенту однажды может понадобиться услуга.
"Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", - гласит надпись.
При этом карикатуру актер сопроводил подписью: "Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого невозможно отказаться"".
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает, заявляя, что борется с коррупцией и считает, что ее должны расследовать в том числе власти Китая, где, по его данным, Байден-младший также получил финансовую выгоду.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:48РИА Новости
Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в поддержке демократов
169658114
Обсудить 1
Дональд ТрампДжим КерриВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
РИА
Новости
Кот –мотылек покорил пользователей Сети
Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Актриса Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Индийские полицейские
В Индии казнят педофила, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской
08:23Делегация из Индии прибыла во Францию для приема первого истребителя Rafale
08:21Роскачество исследовало популярные в России мессенджеры
08:19Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
Лента новостейМолния