Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

На рисунке президент США, обращаясь к Зеленскому, цитирует главного героя фильма "Крестный отец", намекая на то, что украинскому президенту однажды может понадобиться услуга.

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

"Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", - гласит надпись.

При этом карикатуру актер сопроводил подписью: "Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого невозможно отказаться"".

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.