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РИА Новости

ВС Дагестана направил на рассмотрение вопрос о продлении ареста Гаджиева

01:02 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Верховный суд Дагестана отменил постановление Советского суда Махачкалы о продлении ареста редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и направил материал на новое рассмотрение в другом составе, сообщила пресс-служба суда.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева по обвинению в финансировании терроризма. Гаджиев вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский суд несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - 10 сентября на два месяца.
"Верховный Суд республики Дагестан, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого, отменил постановление районного суда. При рассмотрении жалобы было установлено, что судом первой инстанции допущен ряд процессуальных нарушений, которые не позволяли дать оценку эффективности организации предварительного расследования", - говорится в сообщении.
"Поскольку допущенные судом первой инстанции нарушения невозможно устранить в суде апелляционной инстанции, Верховный суд республики направил материал о продлении Гаджиеву меры пресечения в виде содержания под стражей на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда", - отмечает пресс-служба.
Тем не менее Гаджиев останется под стражей - до повторного рассмотрения ему назначен арест до 17 октября.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли 21 июня с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину. Таким образом издания выразили протест по поводу ареста журналиста.
Махачкала
2 октября, 11:47РИА Новости
Редактор "Черновика" сообщил о проводимых в редакции газеты обысках
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