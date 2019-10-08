Водитель, сбивший велосипедистов под Белгородом, управлял чужим автомобилем

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, предположительно сбивший насмерть троих велосипедистов в Белгородской области, был пьян и управлял чужим автомобилем, сообщается на сайте СК по региону.

ДТП произошло в понедельник в Ровеньском районе. Сообщалось, что автомобилист сбил насмерть троих велосипедистов - мать и двух детей 11 и 12 лет - и скрылся с места аварии.

"По версии следствия, вечером 7 октября 2019 года в Ровеньском районе 30-летний житель Ровеньского района Александр Добренький, управляя чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедистов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).