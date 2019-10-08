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РИА Новости

Водитель, сбивший велосипедистов под Белгородом, управлял чужим автомобилем

00:29 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, предположительно сбивший насмерть троих велосипедистов в Белгородской области, был пьян и управлял чужим автомобилем, сообщается на сайте СК по региону.
ДТП произошло в понедельник в Ровеньском районе. Сообщалось, что автомобилист сбил насмерть троих велосипедистов - мать и двух детей 11 и 12 лет - и скрылся с места аварии.
"По версии следствия, вечером 7 октября 2019 года в Ровеньском районе 30-летний житель Ровеньского района Александр Добренький, управляя чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедистов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).
Ранее в МВД РФ заявили, что предполагаемый виновник аварии задержан.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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