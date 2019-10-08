Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T00:26Z
https://ria.ru/20191008/1559526868.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154853/71/1548537175_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3adf05ca7374676ddee46d5ad8428874.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии

00:20 08.10.2019 (обновлено: 00:26 08.10.2019)
467
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации
"Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных, и они будут перемещены на другие базы в Сирии. Это перемещение проходит сейчас", - сообщил чиновник.
По его словам, речь идет о 50 военных. Он добавил, что ранее США удавалось убедить Турцию не проводить военную операцию на севере Сирии. "Пока мы не видим, что эта операция проходит", - добавил представитель администрации.
В воскресенье Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп
00:12Война в Сирии
Трамп назвал число пленных боевиков ИГ* с семьями на севере Сирии
Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в 2 тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
410012
Обсудить 4
Война в СирииСирияСША
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал число пленных боевиков ИГ* с семьями на севере Сирии
РИА
Новости
Самолет F-16 ВВС Турции
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич прокомментировал слова Трампа об уничтожении турецкой экономики
Лента
новостей
Танки турецкой армии
Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трампа подняли на смех за слова о "великой и непревзойденной мудрости"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Федерика Могерини
Могерини осудила военные действия на северо-востоке Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции назвал операцию на северо-востоке Сирии временной мерой
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=
Курды призвали Россию и Сирию защитить регион от турецкого вторжения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о намерении России наращивать контакты с Иракским Курдистаном
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"
СКР Ярослав Мудрый
Корабль британских ВМС сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния