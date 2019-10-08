В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации

"Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных, и они будут перемещены на другие базы в Сирии. Это перемещение проходит сейчас", - сообщил чиновник.

По его словам, речь идет о 50 военных. Он добавил, что ранее США удавалось убедить Турцию не проводить военную операцию на севере Сирии. "Пока мы не видим, что эта операция проходит", - добавил представитель администрации.

В воскресенье Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Со своей стороны Эрдоган также заявил, что американские военные покидают территории на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию против курдских формирований.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в 2 тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.