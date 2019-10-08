Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T06:57Z
https://ria.ru/20191008/1559526743.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/98/1558389851_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89d2f02882c5f847b3ddfcfdd1ed1e38.jpg
РИА Новости

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

00:10 08.10.2019 (обновлено: 06:57 08.10.2019)
47704
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Первым вариантом министр считает попытку реализации минских соглашений, которые он назвал "несправедливым процессом".

"Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются продолжить то, что начали его предшественники в Минске.
Он не исключил, что если не удастся реализовать минские соглашения, тогда необходимо будет обращаться к мировому сообществу и говорить, что "нужна миссия по поддержке мира на всей оккупированной территории".
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Вчера, 15:40РИА Новости
ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе

"Формула Штайнмайера"

Второго октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать "формулу Штайнмайера".
Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно Конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.
Украинские военные в зоне конфликта
Вчера, 18:15РИА Новости
Киев нашел предлог для бесконечной отсрочки отвода сил, заявил эксперт
38429111195
Обсудить 10
Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не справедливо убивать мирных граждан и детей на Донбассе. А остальное можно решить путем переговоров.
8 октября, 04:58
РСРоман Славянский
2600001
Рекомендуем
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Украинские военные в зоне конфликта
Киев нашел предлог для бесконечной отсрочки отвода сил, заявил эксперт
Лента
новостей
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Украинские военные
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской
08:23Делегация из Индии прибыла во Францию для приема первого истребителя Rafale
08:21Роскачество исследовало популярные в России мессенджеры
08:19Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
Лента новостейМолния