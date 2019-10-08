Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV

Первым вариантом министр считает попытку реализации минских соглашений, которые он назвал "несправедливым процессом".

"Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются продолжить то, что начали его предшественники в Минске.

Он не исключил, что если не удастся реализовать минские соглашения, тогда необходимо будет обращаться к мировому сообществу и говорить, что "нужна миссия по поддержке мира на всей оккупированной территории".

"Формула Штайнмайера"

Второго октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать "формулу Штайнмайера".

Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно Конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.