Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T00:24Z
https://ria.ru/20191008/1559526715.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149449/24/1494492466_0:292:3072:2020_1036x0_80_0_0_3b347270316731e91303f55f1df7fd1e.jpg
РИА Новости

Корабль британских ВМС сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

00:07 08.10.2019 (обновлено: 00:24 08.10.2019)
3199
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСКР "Ярослав Мудрый"
СКР Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СКР "Ярослав Мудрый". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил отряд из трех кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш, говорится в заявлении на официальном сайте ВМС Соединенного королевства.
HMS Mersey, как утверждается, сопровождал российский отряд в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и буксира "Виктор Конецкий" на протяжении трех дней, начиная с субботы.

"Британский корабль должен завершить свою миссию позднее сегодня, когда российские корабли покинут британские воды", - говорится в сообщении ведомства.

Отряд кораблей Балтийского флота 1 октября вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода. Во время похода он впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", которые пройдут с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
Это не первый случай, когда британские ВМС наблюдают за российскими военными кораблями в водах Ла-Манша. Так, в мае этого года фрегат HMS Northumberland сопроводил большой противолодочный корабль "Североморск".
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze — 2019 в Черном море
23 сентября, 12:51РИА Новости
Российский адмирал рассказал, зачем Москва перекрывает районы учений НАТО
14454177
Обсудить 4
Ла-МаншВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
РИА
Новости
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Лента
новостей
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Самолет F-16 ВВС Турции
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В России оценили план США по "сдерживанию" в Черном море
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
Танки турецкой армии
Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Полк Азов
Бойцы полка "Азов" заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Нидерланды назвали позор своей страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния