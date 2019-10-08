Корабль британских ВМС сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил отряд из трех кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш, говорится в заявлении на официальном сайте ВМС Соединенного королевства.

HMS Mersey, как утверждается, сопровождал российский отряд в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и буксира "Виктор Конецкий" на протяжении трех дней, начиная с субботы.

"Британский корабль должен завершить свою миссию позднее сегодня, когда российские корабли покинут британские воды", - говорится в сообщении ведомства.

Отряд кораблей Балтийского флота 1 октября вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода. Во время похода он впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", которые пройдут с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.