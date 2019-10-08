Осенний марафон: стало ясно, что будет с российской валютой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта не в самой плохой форме — 64,8 рубля за доллар — и даже несколько переоценена, если учесть недавнее снижение нефтяных котировок. Справедливый курс, по мнению аналитиков, — на уровне 65-66. Но западные финансисты предупредили: рубль ждут серьезные испытания. Виной тому — "крест смерти", который аналитики Rabobank разглядели при техническом анализе пары "доллар — рубль".

Зловещие предзнаменования?

Уже в середине октября курс рубля может резко упасть, заявили эксперты голландского банка Rabobank. Причина — специфические рыночные условия, в которых оказалась российская валюта.

На графике колебаний рубля относительно доллара специалисты увидели так называемый крест смерти: средние котировки валюты за 50 суток пересеклись со средневзвешенным курсом за 200 дней. Это считается "предвестником неотвратимого и скорого падения". Как подсчитали в Rabobank, уже в ближайшие две недели российская денежная единица ослабеет до 68 рублей за доллар.

Отметим, что за первые два дня октября доллар на Московской бирже подорожал почти на рубль — с 64,65 до 65,56. Однако затем произошел откат, и к вечеру понедельника торги велись на уровне 30 сентября — в районе 64,8 рубля за доллар.

Российская валюта в очередной раз проявила устойчивость к внешним потрясениям, на что постоянно обращают внимание аналитики. Так, попав в конце сентября под давление новых ограничительных мер Вашингтона (против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов — за якобы нарушение режима санкций по Сирии) и просевших нефтяных котировок, рубль удержался от снижения.

Снова помогли хорошие фундаментальные экономические показатели — низкая инфляция, отличный платежный баланс, большие золотовалютные резервы, сформировавшиеся благодаря бюджетному правилу. Это признали, в частности, аналитики швейцарского банка UBS, охарактеризовав российскую валюту как "очень интересную для инвестиций".

Не учли фундамент

Курс валют предсказывают двумя способами — техническим и фундаментальным. Технический анализ основан на изучении исторического графика котировок. Опираясь на прошлые ценовые движения, эксперты строят прогнозы о том, куда рынок двинется дальше. Именно так действовали аналитики Rabobank, обнаружившие несомненные признаки скорого обвала рубля.

Эксперты объясняют: технические индикаторы, в том числе "крест смерти", не могут быть исчерпывающе информативными. Без анализа фундаментальных факторов точность прогнозов вызывает большие сомнения.

"Технический анализ работает плохо, потому что доллар находится в боковом диапазоне 63,5-67, а различные трендовые индикаторы в таком случае дают ложные сигналы", — уточняет Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент".

По его мнению, через пару месяцев доллар будет стоить 67-68 рублей, но не из-за "креста смерти", а по причине роста бюджетных расходов в конце года. Часть потраченных средств неизбежно окажется на валютной бирже.

Что же касается резкого обесценивания рубля — до 80 к доллару, то этого не произойдет, даже если котировки нефти Brent вдруг снизятся до 45 за баррель. Бюджетное правило существенно ослабило зависимость курса российской валюты от нефтяного рынка. Да, рубль при таком сценарии просядет, но некритично — до 70-72,5 за доллар.

Укрепление, а не ослабление

Аналитики подчеркивают: с фундаментальной точки зрения у рубля больше шансов для укрепления, чем ослабления. Речь о реальной высокой доходности рублевых активов по сравнению с валютами развитых стран, об отрицательном чистом долге российского правительства и о положительном сальдо платежного баланса и бюджета.

Как отмечает Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер", справедливый курс рубля в четвертом квартале — порядка 65 за доллар. Под действием негативных новостей возможны отклонения до 68-ми, но в итоге все вернется к сегодняшнему уровню.