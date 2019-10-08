Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Виктория Бекхэм рассказала, что "не переживает" по поводу старения и "не пытается выглядеть моложе", . Виктория Бекхэм рассказала, что "не переживает" по поводу старения и "не пытается выглядеть моложе", сообщает Daily Mail.

Британский модельер, а в прошлом звезда Spice Girls заявила, что хочет "выглядеть на свой возраст".

"Я хочу выглядеть как можно лучше, ухаживать за собой. Но не хочу ничего менять. Меня устраивает мой внешний вид", — отметила 45-летняя Бекхэм.

Когда ее спросили, какой свой макияж она считает самым неудачным, она вспомнила церемонию American Music Awards в 1997 году, заметив, что на лицах участниц группы было слишком много косметики.

© AP Photo / DOUG KANTER Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls на церемонии вручения MTV Video Awards. 4 сентября 1997 © AP Photo / DOUG KANTER Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls на церемонии вручения MTV Video Awards. 4 сентября 1997

Бекхэм призналась, что нравится самой себе в клипе Goodbye: в стильном платье, с короткой стрижкой, с минимумом косметики и "беременным румянцем", поскольку в тот момент она ждала появления старшего сына Бруклина, которому сейчас 20 лет.