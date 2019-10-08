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РИА Новости
Культура

Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе

02:36 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
Фотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Виктория Бекхэм рассказала, что "не переживает" по поводу старения и "не пытается выглядеть моложе", сообщает Daily Mail.
Британский модельер, а в прошлом звезда Spice Girls заявила, что хочет "выглядеть на свой возраст".
"Я хочу выглядеть как можно лучше, ухаживать за собой. Но не хочу ничего менять. Меня устраивает мой внешний вид", — отметила 45-летняя Бекхэм.
Когда ее спросили, какой свой макияж она считает самым неудачным, она вспомнила церемонию American Music Awards в 1997 году, заметив, что на лицах участниц группы было слишком много косметики.
© AP Photo / DOUG KANTER Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls на церемонии вручения MTV Video Awards. 4 сентября 1997
Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls на церемонии вручения MTV Video Awards. 4 сентября 1997
© AP Photo / DOUG KANTER
Участницы музыкальной поп-группы Spice Girls на церемонии вручения MTV Video Awards. 4 сентября 1997
Бекхэм призналась, что нравится самой себе в клипе Goodbye: в стильном платье, с короткой стрижкой, с минимумом косметики и "беременным румянцем", поскольку в тот момент она ждала появления старшего сына Бруклина, которому сейчас 20 лет.
© Страница группы Spice Girls на YoutubeСкриншот видеоклипа Spice Girls "Goodbye"
Скриншот видеоклипа Spice Girls Goodbye
© Страница группы Spice Girls на Youtube
Скриншот видеоклипа Spice Girls "Goodbye"
Виктория недавно запустила свою первую линию косметики и очень рада, что ее мечта, наконец, сбылась: "Я начинала в Spice Girls, где пыталась придавать женщинам уверенность в себе с помощью музыки, потом я это делала с помощью моды, а теперь — с помощью косметики, и надеюсь, что таким образом они смогут стать лучшими версиями себя".
Стоп-кадр видео с участием Виктории Бекхэм
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