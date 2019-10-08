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РИА Новости
Культура

Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино

00:17 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Педро Альмодовар рассказал, что намерен продолжить снимать фильмы после "Боли и славы",сообщает IndieWire.
Последнюю его картину многие восприняли, как лебединую песню, поскольку в ней идет речь о стареющем режиссере, который пытается справиться с экзистенциальным кризисом.

"Согласен, в этом кино есть много такого, из-за чего кажется, что я со всеми прощаюсь. Но это не так. Конечно, никто не знает, что произойдет завтра, но я очень надеюсь, что продолжу делать кино", — сказал он в интервью изданию.

Так, Альмодовар рассчитывает снять свой первый англоязычный фильм по почти готовому сценарию на основе "пяти коротких рассказов одного американского писателя", превратив их в историю, которая разворачивается в Техасе, Окленде и Мехико.
Он также планирует создать две короткометражки, перед тем как взяться за полный метр. Одну из них он назвал "абсурдистской комедией", подчеркнув, что тематически эти короткие ленты будут сильно отличаться от его последней работы: "В каком-то смысле, как мне кажется, я начинаю новый цикл, может быть, более смелый, чем то, что я снимал раньше".
Актер Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
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