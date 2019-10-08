Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино

"Согласен, в этом кино есть много такого, из-за чего кажется, что я со всеми прощаюсь. Но это не так. Конечно, никто не знает, что произойдет завтра, но я очень надеюсь, что продолжу делать кино", — сказал он в интервью изданию.

Так, Альмодовар рассчитывает снять свой первый англоязычный фильм по почти готовому сценарию на основе "пяти коротких рассказов одного американского писателя", превратив их в историю, которая разворачивается в Техасе, Окленде и Мехико.

Он также планирует создать две короткометражки, перед тем как взяться за полный метр. Одну из них он назвал "абсурдистской комедией", подчеркнув, что тематически эти короткие ленты будут сильно отличаться от его последней работы: "В каком-то смысле, как мне кажется, я начинаю новый цикл, может быть, более смелый, чем то, что я снимал раньше".