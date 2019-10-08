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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как сделать гостиничный номер более уютным и безопасным

00:22 08.10.2019
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© Depositphotos / NinaMalynaДевушка с яичницей на утюге
Девушка с яичницей на утюге
© Depositphotos / NinaMalyna
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Путешественники поделились советами о том, как, используя предметы обстановки гостиничных номеров, сделать пребывание там более комфортным, сообщает The Sun.
Так, Рик Клау опубликовал в соцсети фотографию, на которой зажимы вешалки для одежды скрепляют шторы, не позволяя попадать в номер дневному свету. Пост за несколько дней собрал 400 тысяч лайков. Другие туристы также начали делиться своим опытом.
Один из комментаторов, Чип Браун рассказал, что в отелях использует пакет для льда как чехол для пульта от телевизора - так снижается вероятность подхватить микробы. А Джей Харрис предложил способ того, как сохранить свет в номере, если необходимо выйти из него с карточкой-ключом. Оказывается, часто можно вставить на место ключа любую карточку — даже проездной билет.
© Twitter/Jay HarrisНеобычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров
Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров
© Twitter/Jay Harris
Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров
Путешественники объяснили также, как обезопасить номер в гостинице от взлома: замок можно укрепить с помощью веревки, открыть его будет намного сложнее. А если в номере нет держателя для зубных щеток, то можно взять одноразовый стаканчик, проделать в дне отверстие и перевернуть.
© Twitter/cory_lenНеобычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров
Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров
© Twitter/cory_len
Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров
Гостиничный номер можно превратить в кухню, если использовать утюг для разогрева пищи или варить яйца в электрическом чайнике, рассказали туристы. А гладильная доска при желании становится полноценной заменой письменному столу.
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