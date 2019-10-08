Туристы рассказали, как сделать гостиничный номер более уютным и безопасным

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Путешественники поделились советами о том, как, используя предметы обстановки гостиничных номеров, сделать пребывание там более комфортным, Путешественники поделились советами о том, как, используя предметы обстановки гостиничных номеров, сделать пребывание там более комфортным, сообщает The Sun.

Так, Рик Клау опубликовал в соцсети фотографию, на которой зажимы вешалки для одежды скрепляют шторы, не позволяя попадать в номер дневному свету. Пост за несколько дней собрал 400 тысяч лайков. Другие туристы также начали делиться своим опытом.

I don't remember who posted this on Twitter a few years ago, but whoever you are: you have improved every night I've spent in a hotel since. pic.twitter.com/NpuuumqHV8 — Rick Klau (@rklau) 4 октября 2019 г.

Один из комментаторов, Чип Браун рассказал, что в отелях использует пакет для льда как чехол для пульта от телевизора - так снижается вероятность подхватить микробы. А Джей Харрис предложил способ того, как сохранить свет в номере, если необходимо выйти из него с карточкой-ключом. Оказывается, часто можно вставить на место ключа любую карточку — даже проездной билет.

© Twitter/Jay Harris Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров © Twitter/Jay Harris Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров

Путешественники объяснили также, как обезопасить номер в гостинице от взлома: замок можно укрепить с помощью веревки, открыть его будет намного сложнее. А если в номере нет держателя для зубных щеток, то можно взять одноразовый стаканчик, проделать в дне отверстие и перевернуть.

© Twitter/cory_len Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров © Twitter/cory_len Необычный способ использования предметов обстановки гостиничных номеров