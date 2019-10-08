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РИА Новости

Ученые нашли способ снизить число постоперационных осложнений в кардиологии

03:00 08.10.2019 (обновлено: 03:01 08.10.2019)
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© Фото : пресс-служба СФУДоцент базовой кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова готовит раствор для измерения белка биуретовым методом
Доцент базовой кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова готовит раствор для измерения белка биуретовым методом
© Фото : пресс-служба СФУ
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) протестировали совместимость четырех биополимеров с клетками крови человека и животных. Авторы исследования заявляют, что эти соединения имеют огромный потенциал для применения в медицине. Например, в будущем возможно существенно снизить количество постоперационных осложнений в сердечно-сосудистой хирургии за счет применения биополимеров в качестве покрытия сосудистых эндопротезов (стентов). Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules.
Как рассказала доцент кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова, во всем мире растет число случаев атеросклероза. Самый высокий риск заболевания приходится на мужчин 40-60 лет.
Одним из методов лечения является стентирование коронарных сосудов сердца. В пораженные сосуды вводятся специальные каркасы, которые расширяясь, увеличивают просвет сосуда, и улучшают кровоснабжение. К сожалению, иногда возникают послеоперационные осложнения из-за аллергической реакции клеток крови на материал из которого изготовлен стент.
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Такой стент будет отторгнут организмом и зарастет клеточным массивом, что поставит жизнь пациента под угрозу. Кроме того, при введении в организм инородного тела, в зону проникновения устремляются тромбоциты и, склеиваясь друг с другом, образуют тромбы, что может спровоцировать инсульт или инфаркт.
Чтобы избежать послеоперационных осложнений, необходимы стенты с низкоаллергенным покрытием. Например, в виде пленки из полимеров класса полигидроксиалканоатов (ПГА).
Ранее сотрудники красноярского Института биофизики СО РАН совместно со специалистами Центра трансплантологии искусственных органов им. Шумакова уже исследовали свойства и поведение ПГА в отношении клеток крови. Однако недавно ученые СФУ впервые провели "тест на совместимость" четырех видов биополимеров, различных по химическому составу: двух жестких высококристалличных и двух с эластомерными (резиноподобными) свойствами.
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Как рассказала Шумилова, полимеры для экспериментов были получены в Лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ. "Полимерные пленки поместили в специальные стерильные планшеты с клетками крови. При эксперименте эритроциты не лопались, и не деформировались; тромбоциты и моноциты вели себя, как в кровяном русле здорового организма, макрофаги демонстрировали на поверхности пленок обычное поведение", - добавила она.
По словам Шумиловой, исследование показало, что биополимерная "оболочка" делающая металлический коронарный стент как бы "невидимым" для иммунной системы человека, в перспективе поможет существенно снизить количество постоперационных осложнений в сердечно-сосудистой хирургии.
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