Ученые нашли способ снизить число постоперационных осложнений в кардиологии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) протестировали совместимость четырех биополимеров с клетками крови человека и животных. Авторы исследования заявляют, что эти соединения имеют огромный потенциал для применения в медицине. Например, в будущем возможно существенно снизить количество постоперационных осложнений в сердечно-сосудистой хирургии за счет применения биополимеров в качестве покрытия сосудистых эндопротезов (стентов). Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) протестировали совместимость четырех биополимеров с клетками крови человека и животных. Авторы исследования заявляют, что эти соединения имеют огромный потенциал для применения в медицине. Например, в будущем возможно существенно снизить количество постоперационных осложнений в сердечно-сосудистой хирургии за счет применения биополимеров в качестве покрытия сосудистых эндопротезов (стентов). Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules

Как рассказала доцент кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова, во всем мире растет число случаев атеросклероза. Самый высокий риск заболевания приходится на мужчин 40-60 лет.

Одним из методов лечения является стентирование коронарных сосудов сердца. В пораженные сосуды вводятся специальные каркасы, которые расширяясь, увеличивают просвет сосуда, и улучшают кровоснабжение. К сожалению, иногда возникают послеоперационные осложнения из-за аллергической реакции клеток крови на материал из которого изготовлен стент.

Такой стент будет отторгнут организмом и зарастет клеточным массивом, что поставит жизнь пациента под угрозу. Кроме того, при введении в организм инородного тела, в зону проникновения устремляются тромбоциты и, склеиваясь друг с другом, образуют тромбы, что может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Чтобы избежать послеоперационных осложнений, необходимы стенты с низкоаллергенным покрытием. Например, в виде пленки из полимеров класса полигидроксиалканоатов (ПГА).

Ранее сотрудники красноярского Института биофизики СО РАН совместно со специалистами Центра трансплантологии искусственных органов им. Шумакова уже исследовали свойства и поведение ПГА в отношении клеток крови. Однако недавно ученые СФУ впервые провели "тест на совместимость" четырех видов биополимеров, различных по химическому составу: двух жестких высококристалличных и двух с эластомерными (резиноподобными) свойствами.

Как рассказала Шумилова, полимеры для экспериментов были получены в Лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ. "Полимерные пленки поместили в специальные стерильные планшеты с клетками крови. При эксперименте эритроциты не лопались, и не деформировались; тромбоциты и моноциты вели себя, как в кровяном русле здорового организма, макрофаги демонстрировали на поверхности пленок обычное поведение", - добавила она.