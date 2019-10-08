Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год

Пара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Большинство российских туристов, покупающих туры на Новый год, собираются встречать праздник в жарких странах, сообщает Travelata.ru.

Специалисты сервиса проанализировали результаты продаж турпакетов от 120 российских операторов. Оказалось, что к концу сентября на время новогодних каникул выкуплено в 2,5 раза больше туров, чем год назад. Лидеры спроса — Таиланд, ОАЭ и Турция.

В конце сентября 2018 года среди новогодних направлений лидировала Индия, а ОАЭ не входили даже в пятерку популярных направлений.

По сравнению с прошлым годом средний чек на отдых в новогодние праздники почти не изменился, увеличившись всего на две тысячи рублей, до 139 тысяч рублей.

Самый дешевый тур, приобретенный на предстоящие новогодние праздники за границу, стоил 23 тысячи рублей. За эти деньги один человек улетит на четыре ночи в Стамбул в отель категории три "звезды", за питание придется платить отдельно.