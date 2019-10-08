Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье оказались самыми популярными направлениями России для санаторно-курортного отдыха осенью 2019 года, сообщает ТурСтат.

Туристический портал совместно с одним из сервисов бронирования туров составил рейтинг городов и регионов России, наиболее востребованных для оздоровительных поездок. Для анализа учитывали данные с 1 сентября по 7 октября 2019 года.

В десятку вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск в Ставрополье, Евпатория и Ялта в Крыму, Белокуриха в Алтайском крае и Подмосковье.

По данным исследования, осенью отдыхающие проводят в санаториях в среднем десять дней. Большинству гостей от 35 до 50 лет, до 75% клиентов — женщины.