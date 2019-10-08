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РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью

07:03 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоГород-курорт Саки известен соленым озером, термальными источниками и лечебной грязью
Город-курорт Саки известен соленым озером, термальными источниками и лечебной грязью
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье оказались самыми популярными направлениями России для санаторно-курортного отдыха осенью 2019 года, сообщает ТурСтат.
Туристический портал совместно с одним из сервисов бронирования туров составил рейтинг городов и регионов России, наиболее востребованных для оздоровительных поездок. Для анализа учитывали данные с 1 сентября по 7 октября 2019 года.
В десятку вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск в Ставрополье, Евпатория и Ялта в Крыму, Белокуриха в Алтайском крае и Подмосковье.
По данным исследования, осенью отдыхающие проводят в санаториях в среднем десять дней. Большинству гостей от 35 до 50 лет, до 75% клиентов — женщины.
Дешевле всего проживание, питание и лечение обходятся в Евпатории и Анапе (до двух тысяч рублей в сутки), дороже всего — в Белокурихе (более 3,5 тысяч рублей в сутки).
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