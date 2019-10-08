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РИА Новости

Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг

08:00 08.10.2019 (обновлено: 08:49 08.10.2019)
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© AP Photo / Alastair GrantСотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
© AP Photo / Alastair Grant
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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В странах Запада началась глобальная акция экоактивистов, объединенных брендом XR (Extinction Rebellion — "Восстание против вымирания"). Фанаты Греты Тунберг уже потрясли этой весной Лондон, периодически перекрывая движение в центре города и создавая головную боль рядовым жителям. Теперь же подобные методы борьбы за экологию собираются опробовать в различных столицах Европы, в США и даже Австралии.
Ну а эпицентром акций по-прежнему останется Лондон, где "повстанцы" XR размялись несколькими перфомансами на прошлой неделе. Правда, далеко не все прошли гладко. Так, они попытались облить фальшивой кровью здание Казначейства Ее Величества в Уайтхолле. Однако против акта вандализма выступил шланг, вырвавшийся из рук активистов и обливший их самих. The Daily Telegraph назвала это "знаком Бога, предупредившего демонстрантов о том, что они должны прекратить свои сумасшедшие атаки".
Кстати, восемь человек, причастных к этой акции (включая 83-летнего пенсионера), были немедленно арестованы. Никто в прессе, что характерно, не кричит о "полицейском произволе" и "праве народа на протест".
Вообще, действия британской полиции по отношению к активистам XR отличаются жесткостью и решимостью. В ходе весенних акций в общей сложности арестовали более тысячи человек. Причем полиция призвала к жестким приговорам, дабы предотвратить разрастание движения.
Участница акции протеста в Лондоне против загрязнения окружающей среды. Организатором протестов является экологическая организация Extinction Rebellion. 17 апреля 2019
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Но сами активисты, похоже, готовятся к более масштабным арестам. По их словам, уже завербовано более 4000 сторонников, выразивших желание посидеть в тюрьме, причем подольше. Организаторы XR призвали их не спешить с освобождением под залог, чтобы исчерпать небезграничные ресурсы полиции и забить изоляторы до отказа: "У лондонской полиции всего 683 камеры в 27 учреждениях, поэтому им не справиться с массовыми арестами".
В минувшую субботу лондонские полицейские провели штурм здания, где руководители XR хранили плакаты и оборудование для акций, намеченных на эту неделю. Среди изъятого, например, посуда для передвижных кухонь, из которых собирались кормить тысячи демонстрантов, лекарства, салфетки для младенцев и даже оборудование для инвалидов. Десять человек (семь женщин и трое мужчин) арестованы по обвинению "в заговоре с целью организации массовых беспорядков".
Специально для российских поборников западного либерализма подчеркнем: это были превентивные обыски и аресты за незаконные акции, которые только планировались. И ничего: за исключением левацкой прессы, основная масса газет британского истеблишмента приветствует подобные методы. Mail on Sunday, например, сопроводила новость об этом заголовком: "Наконец-то!".
В целом реакция британской прессы на действия протестующих очень напоминает реакцию французского поджигателя майданов в разных странах мира Бернара-Анри Леви на аналогичный майдан в его родном Париже. Принцип тот же: мы горячо поддерживаем акции протеста в Гонконге, но требуем жестких мер против нарушителей порядка у себя дома.
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Так, консервативная The Sunday Times прямо требует: "Политики и полиция должны прекратить оправдывать Extinction Rebellion". А Daily Mail, вскрывшая планы вегетарианской группы XR захватить на этой неделе основные мясные рынки Лондона и блокировать несколько ресторанов, открыто обвиняет радикалов в разжигании ненависти и провокации столкновений. Британский политолог Дуглас Маррей на страницах упомянутой Mail on Sunday призывает не слушать "кучку анархистов, которые даже не могут управиться с пожарным шлангом".
Да и в других странах реакция прессы, представляющей истеблишмент, на готовящиеся экопротесты похожа. Скажем, французские газеты подвергли резкой критике акцию парижских представителей XR, в минувшую субботу захвативших на несколько часов крупный торговый центр Italie 2.
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...Судя по решимости экоактивистов и полиции (как минимум британской), ситуация будет очень напряженной и действительно может пойти "не так". Наверняка не обойдется без силовых методов — во всяком случае, там, где XR попробуют заблокировать мосты и дороги, к чему они активно готовятся.
Можете не сомневаться, на следующий день британская пресса одобрит применение силы. И резко осудит полицейский произвол где-нибудь в далеком Гонконге.
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Мнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Передайте властям этой страны,мою крайнюю обеспокоенность, демократия в опасности!
8 октября, 08:55
gigant0009
46630004
Как так? Онижедети?!🤣🤣🤣
8 октября, 08:42
Сергей Серый
37620003
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