Клинцевич прокомментировал слова Трампа об уничтожении турецкой экономики

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа об уничтожении турецкой экономики, отметив, что Россия против вмешательства каких-либо государств во внутренние дела Сирии.

Ранее Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению "перейдет границы" дозволенного. Это произошло на фоне намерения Турции провести военную операцию на севере Сирии.

"Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране ... Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook

Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.

Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.