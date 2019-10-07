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РИА Новости

Ученые установили связь между паром вейпов и раком легких

23:38 07.10.2019 (обновлено: 04:46 08.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета установили, что дым электронных сигарет вызывает рак легких у мышей, исследование было опубликовано в понедельник в ведущем американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эта работа стала первой, позволившей определить точную связь между никотином из электронных сигарет и раком. Ученые выяснили, что пар вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких и, возможно, опухоль мочевого пузыря.
Результаты исследования показали, что из 40 мышей, которые подвергались воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря.
"Можно предвидеть, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас могут появиться различные виды болезней. Через много лет, возможно, появится рак", - заявил ведущий исследователь проекта Мун-Шонг Тан.
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Нью-Йоркский университетСША
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