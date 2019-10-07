Ученые установили связь между паром вейпов и раком легких

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета установили, что дым электронных сигарет вызывает рак легких у мышей, исследование было опубликовано в понедельник в ведущем американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences . Ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета установили, что дым электронных сигарет вызывает рак легких у мышей, исследование было опубликовано в понедельник в ведущем американском научном журнале

Эта работа стала первой, позволившей определить точную связь между никотином из электронных сигарет и раком. Ученые выяснили, что пар вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких и, возможно, опухоль мочевого пузыря.

Результаты исследования показали, что из 40 мышей, которые подвергались воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря.