Лавров заявил о намерении России наращивать контакты с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Эрбиль и встреч с руководством Иракского Курдистана заявил о намерении Москвы наращивать взаимодействие с автономией, заявили в понедельник в МИД РФ.
В Эрбиле глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с президентом Курдского автономного региона (КАР) Нечирваном Барзани, премьер-министром Масруром Барзани и председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани.
"В беседах с руководством КАР была выражена готовность российской стороны к наращиванию взаимодействия с курдской автономией на взаимовыгодной основе и при учете принципа гармонизации региональных и общенациональных интересов Ирака. Достигнуто взаимопонимание о продолжении предметных контактов между соответствующими хозяйствующими структурами с целью выхода на конкретные договоренности", - говорится в комментарии МИД по итогам встречи.
"Министром иностранных дел России была подтверждена последовательная линия в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена важность укрепления межиракского согласия через инклюзивный национальный диалог в интересах всех основных политических сил и этноконфессиональных групп страны", - отметили в российском дипведомстве.