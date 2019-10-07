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РИА Новости

Могерини осудила военные действия на северо-востоке Сирии

23:23 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Федерика Могерини
 Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Военные действия на северо-востоке Сирии могут подорвать усилия глобальной коалиции против террористической группировки "Исламское государство"*, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Турецкая авиация нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в сирийской провинции Хасеке, сообщил в понедельник ливанский телеканал al-Mayadeen.
"Военные действия на северо-востоке Сирии усугубят страдания гражданского населения, подорвут текущую работу глобальной коалиции против ИГ* и еще больше осложнят перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в стране", - заявила Могерини в понедельник вечером в своем аккаунте в Twitter.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
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