Лавров встретился с лидером оппозиционного движения "Сирия завтра"

"Состоялось обсуждение перспектив развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и усилий по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.