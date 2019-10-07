Лавров встретился с лидером оппозиционного движения "Сирия завтра"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой политическое урегулирование в республике, сообщили в понедельник в МИД РФ.
Встреча состоялась в Багдаде в ходе визита Лаврова в Ирак.
"Состоялось обсуждение перспектив развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и усилий по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.