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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров встретился с лидером оппозиционного движения "Сирия завтра"

23:22 07.10.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой политическое урегулирование в республике, сообщили в понедельник в МИД РФ.
Встреча состоялась в Багдаде в ходе визита Лаврова в Ирак.
"Состоялось обсуждение перспектив развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и усилий по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 20:15РИА Новости
Лавров встретился с экс-президентом Иракского Курдистана
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Война в СирииАхмед ДжарбаВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияРоссия
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