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РИА Новости

Сенатор-демократ потребовала доступ к телефонным разговорам Трампа

23:18 07.10.2019
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Калифорния, член комитетов по разведке и юридическим вопросам сената Дайан Файнстайн потребовала у Белого дома предоставить конгрессу содержание телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с зарубежными лидерами.
"Были сообщения, что стенограммы телефонных разговоров Трампа с зарубежными лидерами находятся на крайне защищенном сервере. Конгресс должен иметь доступ ко всем записям всех разговоров, в которых обсуждались политические противники президента", - написала сенатор в своем Twitter. Она опубликовала текст письма, где заявляет, что "просьбы Трампа к зарубежным лидерам помочь победить на выборах за счет расследований в отношении своих противников незаконны".
В связи с заявлением Трампа о том, что правительство Китая должно расследовать деятельность сына бывшего вице-президента Джо Байдена в этой стране, она отмечает, что президенту США "не следует просить КНР вмешиваться в наши выборы".
Файнстайн также заявила, что объявленная Трампом борьба с коррупцией является "попыткой отвлечь внимание" от начатого против него импичмента.
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В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает, заявляя, что борется с коррупцией и считает, что ее должны расследовать в том числе власти Китая, где, по его данным, Байден-младший также получил финансовую выгоду.
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