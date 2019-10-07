Сенатор-демократ потребовала доступ к телефонным разговорам Трампа

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Калифорния, член комитетов по разведке и юридическим вопросам сената Дайан Файнстайн потребовала у Белого дома предоставить конгрессу содержание телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с зарубежными лидерами.

"Были сообщения, что стенограммы телефонных разговоров Трампа с зарубежными лидерами находятся на крайне защищенном сервере. Конгресс должен иметь доступ ко всем записям всех разговоров, в которых обсуждались политические противники президента", - написала сенатор в своем Twitter . Она опубликовала текст письма, где заявляет, что "просьбы Трампа к зарубежным лидерам помочь победить на выборах за счет расследований в отношении своих противников незаконны".

В связи с заявлением Трампа о том, что правительство Китая должно расследовать деятельность сына бывшего вице-президента Джо Байдена в этой стране, она отмечает, что президенту США "не следует просить КНР вмешиваться в наши выборы".

Файнстайн также заявила, что объявленная Трампом борьба с коррупцией является "попыткой отвлечь внимание" от начатого против него импичмента.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.