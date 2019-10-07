Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного.
"Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники", - прокомментировала твит Трампа Захарова в своем аккаунте в соцсети Facebook.