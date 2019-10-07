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РИА Новости

Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции

23:10 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного.
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"Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники", - прокомментировала твит Трампа Захарова в своем аккаунте в соцсети Facebook.
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Мария ЗахароваДональд ТрампМИД РФТурцияСШАВ мире
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