Трампа подняли на смех за слова о "великой и непревзойденной мудрости"

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что он обладает "великой и непревзойденной мудростью".

Ранее американский лидер пригрозил разрушить экономику Турции и заодно рассказал о своих личных качествах.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп.

Пользователей Сети рассмешило то, как президент США сам себя нахваливает. Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз.

"Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт", — написала HelenElais

Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его "непревзойденной мудрости" архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.

🍑#Trump: "... I, in my great and unmatched wisdom ..."#Trump: "I am the chosen one."



😂😂😂pic.twitter.com/mc14ZcrxaN — Clear Cider (@TheClearCider) October 7, 2019

"Дорогой мир. Как американка я прошу тебя не судить о нас и всей стране по этому неуравновешенному безумцу или по его сторонникам. Они не отражают то, кем мы являемся по своей сути. Спасибо, что поддерживаете нас в это непростое время", — написала Kokomothegreat

Еще один комментатор выложил фотографию, на которой изображено проявление "непревзойденной мудрости"Трампа.

Great and unmatched wisdom. pic.twitter.com/V6dcejDexg — Jon Fish 🐠 (@lionel_jon) October 7, 2019