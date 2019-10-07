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РИА Новости

Трампа подняли на смех за слова о "великой и непревзойденной мудрости"

23:32 07.10.2019 (обновлено: 23:39 07.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что он обладает "великой и непревзойденной мудростью".
Ранее американский лидер пригрозил разрушить экономику Турции и заодно рассказал о своих личных качествах.
"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп.
Пользователей Сети рассмешило то, как президент США сам себя нахваливает. Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз.
"Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт", — написала HelenElais.
Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его "непревзойденной мудрости" архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.
"Дорогой мир. Как американка я прошу тебя не судить о нас и всей стране по этому неуравновешенному безумцу или по его сторонникам. Они не отражают то, кем мы являемся по своей сути. Спасибо, что поддерживаете нас в это непростое время", — написала Kokomothegreat.
Еще один комментатор выложил фотографию, на которой изображено проявление "непревзойденной мудрости"Трампа.
"Волшебник из страны Оз заговорил", — написал blumpspew.
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Дональд ТрампТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
А что ещё остаётся пользователям сети? В отличие от одного из самых успешных людей Планеты, их успех в количестве собранных лайков (ретвитов). Давайте, старайтесь. )))
7 октября, 23:47
Иван Чугайнов
1010002
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