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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Турции назвал операцию на северо-востоке Сирии временной мерой

22:54 07.10.2019 (обновлено: 23:17 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Действия Турции на северо-востоке Сирии являются временной мерой, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"В ходе телефонного разговора господин Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе (на северо-востоке – ред.) является временным", - говорится в сообщении МИД Ирана.
В свою очередь глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий и считает необходимым соблюдение территориальной целостности Сирии и установление там стабильной и безопасной обстановки.
Зариф также отметил, что применение Аданского соглашения, заключенного Анкарой и Дамаском более 20 лет назад, является лучшим способом для снятия озабоченности Турции и Сирии.
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Сообщение о разговоре двух министров было опубликовано иранским внешнеполитическим ведомством на фоне появившейся в сирийских СМИ информации о том, что Турция нанесла удары по районам Сирии, расположенным у границы с Ираком.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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