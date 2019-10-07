Глава МИД Турции назвал операцию на северо-востоке Сирии временной мерой

ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Действия Турции на северо-востоке Сирии являются временной мерой, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"В ходе телефонного разговора господин Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе (на северо-востоке – ред.) является временным", - говорится в сообщении МИД Ирана.

В свою очередь глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий и считает необходимым соблюдение территориальной целостности Сирии и установление там стабильной и безопасной обстановки.

Зариф также отметил, что применение Аданского соглашения, заключенного Анкарой и Дамаском более 20 лет назад, является лучшим способом для снятия озабоченности Турции и Сирии.

Сообщение о разговоре двух министров было опубликовано иранским внешнеполитическим ведомством на фоне появившейся в сирийских СМИ информации о том, что Турция нанесла удары по районам Сирии, расположенным у границы с Ираком.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.