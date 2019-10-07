На западе Германии грузовик протаранил припаркованные машины

БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Грузовик въехал в припаркованные машины в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан, пострадали около десяти человек, водитель грузовика задержан, сообщает местная полиция.
Инцидент произошел в понедельник. Грузовик смял несколько автомобилей.
"Около десяти человек пострадали, один получил тяжелые повреждения. Водитель грузового автомобиля задержан", - говорится в сообщении полиции Западного Гессена.
Стражи порядка призвали не спекулировать на теме происшествия и дождаться подробностей.
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