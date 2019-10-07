"Дылда" Балагова вошла в число претендентов на "Оскар"

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.

Заявки на участие в конкурсе на звание лучшего иностранного художественного фильма на "Оксар" подали 93 страны, в том числе три из них - впервые, это Узбекистан, Гана и Нигерия.

По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть на иностранном языке, продолжительность фильма - более 40 минут. Ранее престижная категория называлась "лучший фильм на иностранном языке", но с этого года получила новое название.