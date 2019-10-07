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РИА Новости
Культура

"Дылда" Балагова вошла в число претендентов на "Оскар"

22:43 07.10.2019 (обновлено: 04:55 08.10.2019)
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Кадр из фильма "Дылда". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
Заявки на участие в конкурсе на звание лучшего иностранного художественного фильма на "Оксар" подали 93 страны, в том числе три из них - впервые, это Узбекистан, Гана и Нигерия.
По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть на иностранном языке, продолжительность фильма - более 40 минут. Ранее престижная категория называлась "лучший фильм на иностранном языке", но с этого года получила новое название.
Согласно графику киноакадемии США, шорт-лист из десяти претендентов на номинацию "Оскар" в этой категории будет обнародован 16 декабря, а список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
Кадр из фильма Дылда
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