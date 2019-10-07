Корреспондент RT и оператор пострадали во время протестов в Эквадоре

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Корреспондент телеканала RT и оператор пострадали во время освещения протестов в Эквадоре, репортера оглушило шашкой, сообщается на сайте телеканала.

"Корреспондент RT en Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа. <...> Рядом с корреспондентом упала шашка, его оглушило", — говорится в сообщении

Во время протестов также пострадал оператор, работавший с Санчесом.

В четверг в Эквадоре начались манифестации людей, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились и другие общественные организации. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.