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РИА Новости

СМИ: политика губительно влияет на здоровье американцев

22:40 07.10.2019 (обновлено: 22:43 07.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ПаршинПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Исследование, опубликованное научным журналом PLOS One, показало, что политика становится причиной стресса, депрессий и других проблем со здоровьем американцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на исследование.
По данным издания, исследование, в ходе которого были опрошены 800 человек, показало, что политика является источником стресса для 38% американцев, 11,5% считают, что политика негативно повлияла на их физическое здоровье, 18,3% заявляют, что потеряли сон из-за политики.
Более 26% опрошенных сообщили, что впали в депрессию, когда на выборах проиграл их кандидат, еще 26% заявили, что политика заставила их ненавидеть некоторых людей. Согласно результатам исследования, 20% американцев сообщили, что различия в политических взглядах разрушили их дружбу с ценными людьми.
"Главный вывод из этого заключается в том, что если наши цифры действительно верны, десятки миллионов американцев считают, что политика наносит ущерб их социальному, психологическому, эмоциональному и даже физическому здоровью", - заявил ведущий автор исследования и заведующий кафедрой политологии в Университете Небраски-Линкольна Кевин Смит.
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Психолог из Айовы Аманда Джонсон заявляет, что заметила влияние политики на многих своих пациентов. По ее словам, основные проблемы американцев из-за политики включают в себя нарушения сна и ссоры с членами семьи и друзьями из-за различных взглядов. Ссоры в социальных сетях - еще один источник напряженности. Джонсон советует своим пациентам меньше использовать социальные сети и сократить просмотр новостей.
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